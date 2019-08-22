МВД Великобритании дало разъяснения, касающиеся прав граждан ЕС после Brexit

Граждане ЕС и члены их семей могут подать заявку в рамках схемы ЕС поселенцев (EU Settlement Scheme) как минимум до 31 декабря 2020 года – даже в том случае, если "сделка по Brexit" не состоится, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт британского правительства

Отмечается, что, если человек, имеющий право на получение статуса поселенца, в момент выхода Великобритании из ЕС будет находиться за пределами страны, он все равно может свободно въехать в Великобританию.

Британское МВД заверяет, что граждане ЕС, которые все еще не подали заявки в рамках схемы ЕС поселенцев, стартовавшей 31 октября 2019 года, будут по-прежнему иметь те же права на работу, льготы и услуги, то есть эти права останутся неизменными.

Как и в настоящее время, граждане ЕС будут иметь возможность доказывать свои права на полагающиеся им льготы и услуги.