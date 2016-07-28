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    Британское издание составило "карту террора" в Европе

    За два года в Европе в результате терактов погибли 443 человека

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Известное британское издание Daily Mail составило "Карту террора", на которой изображены теракты, совершенные на территории Европы в 2014-2016 гг.

    Как сообщает Report, по данным издания, в 2015 году число жертв вооруженных нападений по всей Европе увеличилось до 267 человек.

    С начала 2016 года в результате терактов уже погибли 172 европейца. Больше всего людей в результате терактов погибли в Париже – 155 человек. На втором месте – столица Турции Анкара, где погибли 102 человека, на третьем – французская Ницца, где погибли 84 человека.

    В целом за два года теракты в Европе забрали жизни 443 человек. 

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