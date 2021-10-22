Британское агентство: Штамм AY.4.2 может обладать повышенным уровнем распространения

Новый подвид штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, который стал активно распространяться в Великобритании в последние недели, по предварительным данным, не вызывает более тяжелое течение заболевания.

Новый подвид штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, который стал активно распространяться в Великобритании в последние недели, по предварительным данным, не вызывает более тяжелое течение заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

"На данный момент нет оснований утверждать, что этот вариант вызывает более тяжелый ход болезни или же что применяемые в стране вакцины менее эффективны против него. Мы регулярно получаем новую информацию об этом штамме", - сказано в нем.

При этом ведомство уточнило, что разновидности AY.4.2, которая была выявлена еще в июле, присвоен статус "изучаемый вариант", что свидетельствует об увеличении числа случаев заражения этим штаммом. На данный момент на упомянутый вариант приходится примерно 10% новых случаев инфицирования. Если рост заболеваемости продолжится в ближайшие недели, то этот штамм рискует получить статус "вызывающий беспокойство вариант", который относится в королевстве к штаммам "дельта", "альфа", "гамма" и "бета".

"Мы классифицировали этот штамм как "изучаемый вариант" на основании того, что он стал быстро распространяться в Великобритании в последние месяцы. Есть предварительные сведения, что он может обладать повышенным уровнем распространения в сравнении с дельта-штаммом", - отмечается в заявлении агентства.