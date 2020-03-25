Британский парламент распустят на каникулы из-за коронавируса

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Британский парламент 25 марта проведет голосование о роспуске депутатов на каникулы из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает BBC News. Предполагается, что правительство продолжит работу, проводя совещания по видеосвязи.

Первоначально планировалось, что парламент закроется на пасхальные каникулы с 31 марта. Перед закрытием депутаты должны принять ряд антикризисных законов по борьбе с коронавирусом.

В Великобритании зафиксировано 8 077 случаев заражения коронавирусом, 422 заболевших умерли.

24 марта премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении трехнедельного всеобщего карантина. Выходить из дома британцы могут только по крайней необходимости или на работу, если их работа признана жизненно важной. Им также запретили собираться больше чем по двое, исключение сделано для членов одной семьи.