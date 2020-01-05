Британский министр обороны поддержал убийство иранского генерала Сулеймани

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что США "в соответствии с международными законами" имели право на устранение командира иранского элитного спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани, поскольку акция была предпринята в целях самообороны, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"В соответствии с международными законами Соединенные Штаты имеют право защищать себя от тех, кто представляет непосредственную угрозу для их граждан", - заявил министр.

Это заявление Уоллеса было распространено по итогам его телефонной беседы с американским коллегой Марком Эспером.

В нем отмечается, что они "призвали все заинтересованные стороны к деэскалации ситуации".

Британский министр подтвердил, что направляет в район Ормузского пролива военные корабли для охраны своих торговых судов в связи с осложнением ситуации в регионе.

По его словам, он отдал приказ о подготовке к выходу в район Ближнего Востока кораблям HMS Montrose and HMS Defender.