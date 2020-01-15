Британский МИД: Посол вернется в Иран в ближайшие дни

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэр, временно покинувший Иран, в ближайшие дни вернется в страну и продолжит исполнять свои обязанности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель МИД королевства.

"Посол Роберт Макэр сегодня возвращается в Соединенное Королевство. Это давно запланированная поездка. Он проведет ряд встреч, находясь в Великобритании, но ничего необычного не происходит. Он вернется в Иран в ближайшие дни", - отметил представитель Форин оффиса.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на МИД Великобритании сообщила о том, что поездка Р.Макэра в Лондон никак не связана с его задержанием в Тегеране на прошлой неделе. Несмотря на то, что накануне представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили назвал Р.Макэра "нежелательным лицом", МИД Ирана пока что официально не объявлял британского дипломата персоной нон-грата.

11 января иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране из-за того, что тот участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране. На следующий день Р.Макэр был вызван в МИД Ирана.