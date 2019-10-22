Британский кабмин представил парламенту новый закон о брексите, основанный на сделке с ЕС

Правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о брексите, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС. Как сообщает телеканал Sky News, в понедельник вечером депутаты приступили к первому чтению 110-страничного документа, пояснения к которому занимают еще 125 страниц, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Чтобы успеть осуществить брексит до 31 октября, кабмин отвел на рассмотрение законопроекта Палатой общин всего три дня. После этого его рассмотрит еще и Палата лордов, а затем он будет передан на подпись королеве Елизавете II. В его тексте есть пункт о том, что закон может быть принят в рекордно короткий срок, хотя на рассмотрение международных договоренностей парламентом должен отводиться минимум 21 день.

Другой пункт законопроекта отменяет необходимость проводить отдельное парламентское голосование об утверждении сделки с ЕС. Как указывают в кабмине, она будет считаться одобренной парламентом по факту принятия закона во втором чтении, которое должно состояться уже во вторник. По оценкам газеты Financial Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон располагает необходимой поддержкой, чтобы выиграть голосование.