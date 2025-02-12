Британский суд выдал убежище палестинской семье по украинской схеме

Семья беженцев из сектора Газа по итогам судебной тяжбы получила право на проживание в Великобритании по программе помощи семьям из Украины.

Семья беженцев из сектора Газа по итогам судебной тяжбы получила право на проживание в Великобритании по программе помощи семьям из Украины.

Как передает Report, об этом сообщает газета Times.

"Семья из Газы получила право на проживание в Великобритании после того, как судья постановил, что отказ Министерства внутренних дел нарушил их права человека", - говорится в статье.

Программа помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme) была запущена в марте 2022, в соответствии с которой граждане страны могли воссоединиться с членами семьи в Великобритании. По ней было выдано более 70 тыс. виз, с февраля 2024 года прием заявок по ней прекращен.

По информации издания, случай с семьей из сектора Газа стал первым, когда программой смогли воспользоваться люди не из Украины.

Семья из шести человек проживала в лагере беженцев в Газе. В январе 2024 года они подали заявку на участие в украинской схеме. В ней они признали, что не подходят для участия, однако апеллировали к вынуждающим обстоятельствам для исключения из правил.

После отказа МВД семья обратилась в трибунал по делам предоставления убежища и иммиграции первого уровня. Тогда суд отклонил жалобу на том основании, что положительное решение могло "открыть шлюзы" для людей со всего мира, а создание таким образом схемы переселения для палестинцев в его обязанности не входит.

Семья подала апелляцию, после чего судья верховного трибунала по делам предоставления убежища и иммиграции Хьюго Нортон-Тейлор пересмотрел это решение и предоставил право на убежище. Он заключил, что отказ противоречил статье 8 Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.