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Британский суд выдал убежище палестинской семье по украинской схеме

Британский суд выдал убежище палестинской семье по украинской схеме Семья беженцев из сектора Газа по итогам судебной тяжбы получила право на проживание в Великобритании по программе помощи семьям из Украины.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 16:28
Британский суд выдал убежище палестинской семье по украинской схеме

Семья беженцев из сектора Газа по итогам судебной тяжбы получила право на проживание в Великобритании по программе помощи семьям из Украины.

Как передает Report, об этом сообщает газета Times.

"Семья из Газы получила право на проживание в Великобритании после того, как судья постановил, что отказ Министерства внутренних дел нарушил их права человека", - говорится в статье.

Программа помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme) была запущена в марте 2022, в соответствии с которой граждане страны могли воссоединиться с членами семьи в Великобритании. По ней было выдано более 70 тыс. виз, с февраля 2024 года прием заявок по ней прекращен.

По информации издания, случай с семьей из сектора Газа стал первым, когда программой смогли воспользоваться люди не из Украины.

Семья из шести человек проживала в лагере беженцев в Газе. В январе 2024 года они подали заявку на участие в украинской схеме. В ней они признали, что не подходят для участия, однако апеллировали к вынуждающим обстоятельствам для исключения из правил.

После отказа МВД семья обратилась в трибунал по делам предоставления убежища и иммиграции первого уровня. Тогда суд отклонил жалобу на том основании, что положительное решение могло "открыть шлюзы" для людей со всего мира, а создание таким образом схемы переселения для палестинцев в его обязанности не входит.

Семья подала апелляцию, после чего судья верховного трибунала по делам предоставления убежища и иммиграции Хьюго Нортон-Тейлор пересмотрел это решение и предоставил право на убежище. Он заключил, что отказ противоречил статье 8 Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya fələstinli ailəyə Ukrayna sxemi üzrə sığınacaq verib

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