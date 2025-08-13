О нас

13 августа 2025 г. 21:17
Британский суд признал виновной в заказном убийстве экстрадированную из Армении американку

Уроженка американского штата Висконсин 45-летняя Эми Бетро признана виновной британским судом по делу о неудавшейся попытке убийства в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на NBC News, Бетро было вынесено обвинение за сговор с целью убийства и хранение огнестрельного оружия.

Она провела пять лет в бегах, после чего была задержана в прошлом году в Армении.

По данным следствия, житель графства Дербишир Мохаммед Аслам и его сын Мохаммед Назир наняли Бетро, чтобы убить мужчину, с которым они конфликтовали. В сентябре 2019 года Бетро попыталась застрелить сына этого мужчины возле дома семьи в Бирмингеме, однако пистолет дал осечку. Позднее в тот же день Бетро вернулась к дому и выпустила три пули в окна спальни.

После стрельбы она ненадолго вернулась в США, а затем скрывалась несколько лет. В 2024 году ее задержали в Армении.

Помимо покушения на убийство, Бетро признали виновной в отдельном эпизоде - контрабанде боеприпасов в Великобританию. Приговор Бетро будет вынесен 21 августа.

