Британский спецназ может остаться в Афганистане после вывода войск

Небольшая группа военнослужащих спецподразделения вооруженных сил Великобритании может остаться в Афганистане после завершения вывода основной части войск.

Небольшая группа военнослужащих спецподразделения вооруженных сил Великобритании может остаться в Афганистане после завершения вывода основной части войск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье со ссылкой на бывшего служащего британской Специальной авиадесантной службы сообщила газета Daily Telegraph.

По ее данным, британские военнослужащие из Специальной авиадесантной службы будут находиться в Афганистане в качестве "группы советников" для обучения афганских военных. Источник издания также сообщил, что пока не определено, как долго британский спецназ будет оставаться в стране.

Как уточнила газета, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в понедельник должен принять окончательное решение по этому вопросу.

В пятницу Daily Telegraph, ссылаясь на источники в окружении начальника штаба обороны королевства Николаса Картера, сообщила, что Великобритания и США завершат вывод основной части своих войск из Афганистана 4 июля.