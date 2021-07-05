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Британский спецназ может остаться в Афганистане после вывода войск

Британский спецназ может остаться в Афганистане после вывода войск Небольшая группа военнослужащих спецподразделения вооруженных сил Великобритании может остаться в Афганистане после завершения вывода основной части войск.
Другие страны
5 июля 2021 г. 04:58

Небольшая группа военнослужащих спецподразделения вооруженных сил Великобритании может остаться в Афганистане после завершения вывода основной части войск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье со ссылкой на бывшего служащего британской Специальной авиадесантной службы сообщила газета Daily Telegraph.

По ее данным, британские военнослужащие из Специальной авиадесантной службы будут находиться в Афганистане в качестве "группы советников" для обучения афганских военных. Источник издания также сообщил, что пока не определено, как долго британский спецназ будет оставаться в стране.

Как уточнила газета, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в понедельник должен принять окончательное решение по этому вопросу.

В пятницу Daily Telegraph, ссылаясь на источники в окружении начальника штаба обороны королевства Николаса Картера, сообщила, что Великобритания и США завершат вывод основной части своих войск из Афганистана 4 июля.

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