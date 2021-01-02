"Британский" штамм коронавируса выявлен уже в трех американских штатах

Уже в трех американских штатах были выявлены случаи заболевания новым штаммом коронавируса из Великобритании.

Уже в трех американских штатах были выявлены случаи заболевания новым штаммом коронавируса из Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщило управление здравоохранения Флориды.

"Есть свидетельства первого случая заражения британской разновидностью COVID-19 в округе Мартин (на востоке центральной части штата Флорида - ред.)", - говорится в сообщении ведомства в Twitter .

Уточняется, что носителем штамма является 20-летний мужчина, который никуда не ездил.

Также новый штамм выявили в штатах Калифорния и Колорадо.

Новый мутировавший вариант COVID-19 был обнаружен в Соединенном Королевстве 14 декабря.