"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Греции

Новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, достигла и Греции.

Новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, достигла и Греции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Skai .

Шесть путешественников из Великобритании, прибывшие в Грецию на прошлой неделе, в рождественские дни, сдали положительный результат на вирус после экспресс-теста.

Специальное молекулярное тестирование и анализ, которые длились не менее трех дней, показали, что четверо из них носители нового штамма вируса, сообщил телеканал.

Все они остаются под охраной в карантинной гостинице.

Через десять дней, когда истечет их карантин, они пройдут новую проверку, тогда будет решено, выпустят их из карантина или нет.

Все пассажиры этого рейса находятся под эпидемиологическим наблюдением.