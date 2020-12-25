"Британский" штамм коронавируса добрался до Германии

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в декабре в Великобритании, добралась до Германии.

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в декабре в Великобритании, добралась до Германии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на власти федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Мутировавший вирус нашли у женщины, прилетевшей во Франкфурт из Лондона. В аэропорту ее встретили родственники, у которых она изолировалась после подтверждения диагноза. Сообщается, что у женщины пока наблюдаются легкие симптомы заболевания. Три человека, которые контактировали с заболевшей женщиной, также были отправлены на карантин.