"Британский" штамм COVID-19 стал наиболее распространенным в США

По данным CDC, в стране зарегистрировано уже 16 275 случаев заражения этой разновидностью COVID-19

Американские специалисты заявили, что британский штамм коронавируса уже стал наиболее распространенным в стране. Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявила глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

Она рассказала, ссылаясь на последние оценки, которые были получены на основе проведенных CDC наблюдений, что вариант В.1.1.7 на сегодняшний день является самой распространенной из тех разновидностей, которые циркулируют в США.

По данным CDC, в стране зарегистрировано уже 16 275 случаев заражения этой разновидностью COVID-19.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции: заразились 30 921 975 человек, cкончались 559 109 пациентов.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.