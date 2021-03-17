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Британский штамм COVID-19 обнаружили за неделю еще в семи странах

Британский штамм COVID-19 обнаружили за неделю еще в семи странах Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, выявлен в 118 странах
Другие страны
17 марта 2021 г. 14:51
Британский штамм COVID-19 обнаружили за неделю еще в семи странах

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен за неделю еще в семи странах, и их общее число достигло 118. До 64 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого первоначально было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 38 странах. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что на минувшей неделе "число стран, сообщивших о разновидностях вируса, продолжило расти". Так, штамм VOC 202012/01 был выявлен еще в семи странах, и в общей сложности 118 государств информировали ВОЗ о случаях заражения этой разновидностью коронавируса. Что касается разновидности коронавируса 501Y.V2, то с 8 марта она была обнаружена дополнительно в шести странах, и их общее число достигло сейчас 64. Этот штамм, согласно имеющимся в ВОЗ сведениям, в полтора раза более заразен, чем первоначальный SARS-CoV-2. В свою очередь штамм P.1 циркулирует в 38 странах, и за неделю их стало на шесть больше. Его способность инфицировать людей также расценивается как более высокая.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.

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