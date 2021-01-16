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"Британский штамм" COVID-19 может стать основным в США

"Британский штамм" COVID-19 может стать основным в США Эксперты считают, что число заражений "британским" штаммом будет стремительно расти в начале 2021 года
Другие страны
16 января 2021 г. 09:30
Британский штамм COVID-19 может стать основным в США

"Британский" штамм коронавируса может к марту стать самым распространенным в США.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Согласно сообщению, в 15 американских штатах зафиксировано в общей сложности 88 случаев инфицированных данной разновидностью коронавируса.

Эксперты считают, что число заражений "британским" штаммом будет стремительно расти в начале 2021 года. Подчеркивается, что эта разновидность станет преобладающей в марте.

Отметим, что 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.

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