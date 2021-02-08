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Британский штамм COVID-19 быстро распространяется в США

Британский штамм COVID-19 быстро распространяется в США Британский штамм коронавируса стремительно распространяется по территории США.
Другие страны
8 февраля 2021 г. 07:30
Британский штамм COVID-19 быстро распространяется в США

Британский штамм коронавируса стремительно распространяется по территории США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в еще не опубликованном научном исследовании, выдержки из которого приводит в воскресенье газета The Washington Post.

По мнению ученых, темпы распространения в стране британского штамма опережают на 35% - 45% аналогичные показатели других мутаций заболевания. Авторы работы отмечают, что появившийся в Великобритании так называемый вариант B.1.1.7 более заразный и также может приводить к большему количеству летальных исходов. Они призывают американское правительство принять меры по борьбе с этим штаммом. "Наше исследование показывает, что США движутся по такой же траектории, что и другие страны, где B.1.1.7 быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2, что требует немедленных и решительных действий для сведения к минимуму уровня заболеваемости и смертности от COVID-19", - отмечается в исследовании.

При этом специалисты отмечают, что защитные маски и социальное дистанцирование будут продолжать ограничивать его распространение, а разработанные за последнее время вакцины также эффективны против этого штамма. Ученые подчеркивают, что наибольшее количество случаев заболевания этим штаммом выявлено в штате Флорида.

По мнению экспертов, вирус при таком высоком уровне распространения в США и во всем мире продолжит мутировать, реагируя на различные методы лечения. В связи с этим они подчеркивают необходимость масштабной вакцинации населения.

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Версия на азербайджанском языке “Britaniya” ştammı ABŞ-da sürətlə yayılır

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