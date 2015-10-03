​Британский школьник приговорен к пожизненному заключению за подготовку теракта

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ 15-летний британский школьник приговорен к пожизненному заключению, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как установило следствие, подросток, имя которого не называется, вступил по интернету в контакт с восемнадцатилетним австралийским джихадистом по имени Севдет Бесим. Юноши сообща замыслили устроить резню на параде у военного мемориала в Мельбурне.

Познакомил подростков вербовщик экстремистской группировки "Исламское государство" Абу Халед аль-Камбоди.

Суду был представлен детальный план, который злоумышленники изложили в нескольких тысячах интернет-сообщений. Полиция описывает его как "шокирующий своим масштабом и жестокостью".

Британец исполнял роль организатора, в то время как 18-летний австралиец должен был стать исполнителем. Севдет Бесим должен был устроить нападение на полицейских. По меньшей мере одного из них он собирался сбить автомобилем и обезглавить с помощью мачете.

В одном из мест переписки британский подросток призывал своего друга "попрактиковаться в отрубании голов", атаковав "какую-нибудь одиночную цель".

Как сообщил полицейский комиссар Нил Гохан, собранные доказательства указывают на то, что подозреваемые действовали по указанию "Исламского государства".

Отбывать срок 15-летний британец будет на родине. Закон предоставляет ему несколько возможностей освободиться досрочно. В связи с этим в приговоре оговорено, что реальный срок наказания не может быть меньше пяти лет. Решение о его освобождении должна будет принимать специальная комиссия.

По словам корреспондента Би-би-си, вполне вероятно, что молодой человек не выйдет из тюрьмы никогда.