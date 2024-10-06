Британский премьер сменил главу своего аппарата из-за многочисленных скандалов

Глава аппарата премьер-министра Великобритании Сью Грэй ушла в отставку на фоне многочисленных скандалов, которые сотрясают лейбористское правительство в последние недели.

Глава аппарата премьер-министра Великобритании Сью Грэй ушла в отставку на фоне многочисленных скандалов, которые сотрясают лейбористское правительство в последние недели.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Отмечается, что новым главой аппарата Кира Стармера станет Морган Максуинни - действующий главный советник британского премьера, который был архитектором избирательной кампании Лейбористской партии на всеобщих выборах в июле. Грэй в свою очередь останется в команде главы правительства и займет пост посланника Стармера по взаимодействию с регионами.

Согласно британским СМИ, Грэй после убедительной победы лейбористов на выборах не смогла установить продуктивные отношения с коллегами. В частности, газета The Daily Telegraph указывала на ее конфликты с главой государственной гражданской службы Саймоном Кейсом, который на текущей неделе объявил, что покинет свой пост в конце года по состоянию здоровья - чуть ранее, чем планировалось изначально.

Кроме того, члены кабмина Великобритании, по информации газеты The Guardian, обвиняли Грэй в том, что она берет на себя слишком много полномочий при выстраивании курса правительства. При этом ряд министров считали именно ее виновной в резком падении рейтингов Стармера.

Напомним, что популярность премьера, пришедшего к власти всего три месяца назад, стремительно обрушилась на фоне решения нового правительства отменить топливные выплаты большей части пенсионеров в зимний период из-за "черной дыры" в бюджете, а также скандала вокруг получения им подарков и билетов на развлекательные мероприятия, оплаченных донорами Лейбористской партии.