Британский премьер сдаст свой дом в аренду

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдаст в аренду свой дом в графстве Оксфордшир за 4,25 тыс. фунтов стерлингов (5,85 тыс. долларов США) в месяц.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдаст в аренду свой дом в графстве Оксфордшир за 4,25 тыс. фунтов стерлингов (5,85 тыс. долларов США) в месяц.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщила газета The Times.

Согласно описанию агентства недвижимости, дом неподалеку от города Тейм сдается без мебели. В нем есть четыре комнаты, зимний сад, небольшая кухня и камин. На приусадебном участке расположены бассейн с подогревом и теннисный корт. Дом был куплен Джонсоном и его бывшей супругой Мариной Уилер в 2003 году за 950 тыс. долларов. Сейчас его стоимость оценивается в 1,65 млн долларов США.

Британские премьер-министры нередко прибегали к практике сдачи в аренду своей личной недвижимости, пока проживали в лондонской резиденции на Даунинг-стрит, 10 и загородном поместье Чекерс. Так, Дэвид Кэмерон (2010-2016 годы) сдавал свой дом за 8,2 тыс. долларов США в месяц, а Тереза Мэй (2016-2019 годы) благодаря своей лондонской недвижимости во время премьерства ежемесячно зарабатывала по 13,8 тыс. долларов США.

Тем не менее не все британские премьеры сдавали свои дома и квартиры. Тони Блэр (1997-2007 годы), например, продал свой дом, когда переехал на Даунинг-стрит, в то время как Гордон Браун (2007-2010 годы), Джон Мейджор (1990-1997 годы) и Маргарет Тэтчер (1979-1990 годы) продолжали пользоваться своей недвижимостью, пока были во главе правительства Соединенного Королевства.