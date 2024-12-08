Британский премьер посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправляется с двухдневным визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
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Отмечается, что это первый визит Стармера в регион Персидского залива.
"В этом регионе есть большой потенциал, который недостаточно раскрыт", - заявил Стармер в преддверии начинающегося 8 декабря визита. "Я буду делать акцент на необходимости скорейшего прогресса по соглашению о свободной торговле с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, углублении нашего научно-технического сотрудничества и осуществлении партнерских проектов в будущем", - добавил он.
Среди прочего Лондон рассчитывает на инвестиции стран Персидского залива в осуществляемые Соединенным Королевством энергетические и инфраструктурные проекты. Годовой торговый оборот Великобритании с ОАЭ сейчас достигает $29,5 млрд, а с Саудовской Аравией - $21,7 млрд.
В ходе встреч с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном Стармер также планирует обсудить ситуацию в секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом. Британский премьер 10 декабря посетит Кипр и встретится с его президентом Никосом Христодулидисом.