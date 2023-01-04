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Британский премьер пообещал в 2023 году сократить инфляцию в стране вдвое

Британский премьер пообещал в 2023 году сократить инфляцию в стране вдвое Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещал добиться того, чтобы в течение 2023 года инфляция в стране сократилась вдвое. Обратившись к британцам, он также обещал, что его правительство примет новые законы, которые позволят решить проблему нелегальны
Другие страны
4 января 2023 г. 19:32
Британский премьер пообещал в 2023 году сократить инфляцию в стране вдвое

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещал добиться того, чтобы в течение 2023 года инфляция в стране сократилась вдвое. Обратившись к британцам, он также обещал, что его правительство примет новые законы, которые позволят решить проблему нелегальных мигрантов, переправляющихся в Соединенное Королевство через Ла-Манш на надувных лодках.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"В первую очередь в этом году мы вдвое сократим инфляцию, чтобы снизить стоимость жизни и дать людям финансовую стабильность", - сказал Сунак. Согласно последним статистическим данным, по итогам ноября годовой уровень инфляции в Британии составляет 10,7% - рекордный показатель почти за 40 лет.

Он также обещал, что правящая Консервативная партия сосредоточится на развитии экономики, снижении национального долга, улучшении работы Национальной системы здравоохранения, а также внесет изменения в законодательство, "чтобы остановить лодки с мигрантами и гарантировать, что тех, кто въезжает в страну нелегально, будут задерживать и быстро выдворять".

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