Британский премьер пообещал в 2023 году сократить инфляцию в стране вдвое

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещал добиться того, чтобы в течение 2023 года инфляция в стране сократилась вдвое. Обратившись к британцам, он также обещал, что его правительство примет новые законы, которые позволят решить проблему нелегальны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещал добиться того, чтобы в течение 2023 года инфляция в стране сократилась вдвое. Обратившись к британцам, он также обещал, что его правительство примет новые законы, которые позволят решить проблему нелегальных мигрантов, переправляющихся в Соединенное Королевство через Ла-Манш на надувных лодках.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"В первую очередь в этом году мы вдвое сократим инфляцию, чтобы снизить стоимость жизни и дать людям финансовую стабильность", - сказал Сунак. Согласно последним статистическим данным, по итогам ноября годовой уровень инфляции в Британии составляет 10,7% - рекордный показатель почти за 40 лет.

Он также обещал, что правящая Консервативная партия сосредоточится на развитии экономики, снижении национального долга, улучшении работы Национальной системы здравоохранения, а также внесет изменения в законодательство, "чтобы остановить лодки с мигрантами и гарантировать, что тех, кто въезжает в страну нелегально, будут задерживать и быстро выдворять".