Британский премьер объявил об ужесточении правил в отношении незаконных мигрантов

Великобритания изменит миграционные правила и будет оперативно высылать всех, кто незаконно прибыл в страну.

Великобритания изменит миграционные правила и будет оперативно высылать всех, кто незаконно прибыл в страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил во вторник в Палате общин (нижней палате) британского парламента, представляя план по борьбе с нелегальной миграцией.

Как пообещал глава правительства, правоохранительные органы будут задерживать нелегалов и "быстро возвращать их на родину или в безопасную страну, где их запрос на предоставление убежища будет рассмотрен". Сунак также сказал, что нелегальные мигранты, которые преимущественно попадают в Великобританию, пересекая канал Ла-Манш на небольших надувных лодках, лишатся возможности подавать жалобы на их депортацию, а путь получения для них британского вида на жительство или гражданства будет закрыт.

В связи с этим Сунак объявил о том, что правительство воплотит в жизнь начатую кабинетом Бориса Джонсона программу отправки в Руанду просителей убежища, которые воспользовались незаконным способом въезда в Великобританию. В июне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил приостановить реализацию данной схемы. После этого британские власти заявили, что разработают законопроект, который позволит игнорировать постановления ЕСПЧ. Билль, который закрепит все представленные во вторник премьер-министром меры, должен быть внесен в парламент в начале следующего года.