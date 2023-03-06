Британский премьер может объявить о повышении оборонного бюджета на 5 млрд фунтов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в США, которые намечены на эти выходные, намерен объявить о повышении оборонных расходов страны на 5 млрд фунтов стерлингов (более 6 млрд долларов).

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в США, которые намечены на эти выходные, намерен объявить о повышении оборонных расходов страны на 5 млрд фунтов стерлингов (более 6 млрд долларов).

Как передает Report, об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что Сунак сделает заявление во время переговоров с президентом США Джо Байденом и австралийским коллегой Энтони Альбанезе для обсуждения трехстороннего пакта об атомных подводных лодках.

Однако сумма расходов не превысит 11 млрд фунтов, как того требовал министр обороны Бен Уоллес.

В Министерстве финансов сообщили, что канцлер казначейства Джереми Хант собирается увеличить оборонный бюджет, но отказались указать сумму.

Депутаты-консерваторы заявили, что эти средства необходимы для борьбы с инфляцией и покрытия расходов на военную помощь для Украины.