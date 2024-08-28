О нас

Британский премьер не намерен менять принципы предоставления военной помощи Украине

Британский премьер не намерен менять принципы предоставления военной помощи Украине Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, как и его предшественник, консерватор Риши Сунак. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил Страмер заявил на пресс-
Другие страны
28 августа 2024 г. 16:07
Британский премьер не намерен менять принципы предоставления военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, как и его предшественник, консерватор Риши Сунак.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Страмер заявил на пресс-конференции в Берлине.

"Что касается помощи, то ничего не изменилось по сравнению с периодом, который был до выборов, потому что между партиями был консенсус", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Великобритания разрешить применять передаваемое Киеву оружие для ударов вглубь России, Стармер сказал: "Никаких новых решений нет".

Британский премьер-министр 28 августа посещает Германию и Францию в надежде улучшить отношения между странами после Brexit.

В Берлине он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с руководителями технического конгломерата Siemens AG и оборонной компании Rheinmetall.

Позже в среду Стармер отправится во Францию, где посетит церемонию открытия Паралимпийских игр, встретится с французскими предпринимателями и президентом страны Эммануэлем Макроном.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi