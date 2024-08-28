Британский премьер не намерен менять принципы предоставления военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, как и его предшественник, консерватор Риши Сунак. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил Страмер заявил на пресс-

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, как и его предшественник, консерватор Риши Сунак.



Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Страмер заявил на пресс-конференции в Берлине.

"Что касается помощи, то ничего не изменилось по сравнению с периодом, который был до выборов, потому что между партиями был консенсус", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Великобритания разрешить применять передаваемое Киеву оружие для ударов вглубь России, Стармер сказал: "Никаких новых решений нет".

Британский премьер-министр 28 августа посещает Германию и Францию в надежде улучшить отношения между странами после Brexit.

В Берлине он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с руководителями технического конгломерата Siemens AG и оборонной компании Rheinmetall.

Позже в среду Стармер отправится во Францию, где посетит церемонию открытия Паралимпийских игр, встретится с французскими предпринимателями и президентом страны Эммануэлем Макроном.