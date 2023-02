Британский премьер лично присоединился к кампании по оказанию помощи Турции и Сирии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к кампании по оказанию помощи жителям Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясения.

Как сообщает Report , об этом британский премьер написал в своем Twitter-аккаунте.

"Народы Турции и Сирии, знайте, что Великобритания с вами", - отметил он.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 - получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.