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Британский премьер лично присоединился к кампании по оказанию помощи Турции и Сирии

Британский премьер лично присоединился к кампании по оказанию помощи Турции и Сирии Премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к кампании по оказанию помощи жителям Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясения.
Другие страны
10 февраля 2023 г. 05:56
Британский премьер лично присоединился к кампании по оказанию помощи Турции и Сирии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к кампании по оказанию помощи жителям Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясения.

Как сообщает Report, об этом британский премьер написал в своем Twitter-аккаунте.

"Народы Турции и Сирии, знайте, что Великобритания с вами", - отметил он.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 - получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniyanın Baş naziri şəxsən Türkiyə və Suriyaya yardıma qoşulub

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