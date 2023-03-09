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Британский премьер 13 марта посетит США

Британский премьер 13 марта посетит США Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 13 марта прибудет в США, чтобы провести переговоры по вопросам трехстороннего партнерства в сфере безопасности AUKUS с американским президентом Джо Байденом и австралийским премьером Энтони Альбанезе.
Другие страны
9 марта 2023 г. 05:49
Британский премьер 13 марта посетит США

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 13 марта прибудет в США, чтобы провести переговоры по вопросам трехстороннего партнерства в сфере безопасности AUKUS с американским президентом Джо Байденом и австралийским премьером Энтони Альбанезе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Сунака.

Так, переговоры пройдут в Сан-Диего, штат Калифорния. В ходе встречи будут обсуждаться новые детали договора о трехстороннем сотрудничестве. Во время визита лидеры могут посетить подводную лодку Тихоокеанского флота США.

В рамках соглашений военного альянса AUKUS Австралия планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Baş naziri martın 13-də ABŞ-a səfər edəcək

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