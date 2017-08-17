Британский премьер раскритиковала Трампа

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Занимающие высокие государственные должности люди должны осуждать крайне правые взгляды.

Как передает Report, сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, комментируя позицию президента США Дональда Трампа по акциям в Шарлоттсвилле.

Британский премьер в своем заявлении для СМИ раскритиковала позицию американского президента: "Я не вижу равенства между теми, кто придерживается фашистских взглядов, и теми, кто им противостоит. Я презираю пропагандируемые этими группами идеи расизма, ненависти и насилия.

Великобритания предприняла меры в отношении ультраправых групп. Считаю важным, чтобы все, кто находится на ответственных должностях, осудили взгляды радикалов".