Британский писатель Салман Рушди подвергся нападению в Нью-Йорке

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди подвергся нападению в Нью-Йорке перед своей лекцией в институте Chautauqua.

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди подвергся нападению в Нью-Йорке перед своей лекцией в институте Chautauqua.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, неизвестный мужчина ворвался на сцену в институте и начал бить Рушди перед началом выступления. Нападавшего удалось задержать. Предположительно, у него был нож.

Рушди родился в Бомбее (ныне Мумбаи) в Индии. Работы Рушди привели к угрозам убийства со стороны Ирана в 1980-х годах. Его Роман «Сатанинские стихи» вызвал яростный протест мусульман. Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию книги, к смертной казни, призвав мусульман всего мира исполнить приговор.

В 2016 году писатель получил гражданство США, где проживает с 2000 года.