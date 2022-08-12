О нас

Британский писатель Салман Рушди подвергся нападению в Нью-Йорке

Британский писатель Салман Рушди подвергся нападению в Нью-Йорке Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди подвергся нападению в Нью-Йорке перед своей лекцией в институте Chautauqua.
Другие страны
12 августа 2022 г. 20:45
Британский писатель Салман Рушди подвергся нападению в Нью-Йорке

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди подвергся нападению в Нью-Йорке перед своей лекцией в институте Chautauqua.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, неизвестный мужчина ворвался на сцену в институте и начал бить Рушди перед началом выступления. Нападавшего удалось задержать. Предположительно, у него был нож.

Рушди родился в Бомбее (ныне Мумбаи) в Индии. Работы Рушди привели к угрозам убийства со стороны Ирана в 1980-х годах. Его Роман «Сатанинские стихи» вызвал яростный протест мусульман. Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию книги, к смертной казни, призвав мусульман всего мира исполнить приговор.

В 2016 году писатель получил гражданство США, где проживает с 2000 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Salman Rüşdi Nyu-Yorkda hücuma məruz qalıb

Экслюзивные новости

Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi