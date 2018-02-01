Британский парламент покинет Вестминстерский дворец

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Британский парламент проголосовал за переезд обеих палат из Вестминстерского дворца. Историческую резиденцию законодательного органа Соединенного Королевства ждет многолетний ремонт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, парламентарии приняли решение минимальным перевесом голосов: «за» переезд высказались 236 депутатов, противились этому — 220. В итоговом постановлении содержится гарантия, что Палата общин и Палата лордов вернутся в историческое здание «как можно раньше».

Вариант реконструкции продолжающего работать парламента оказался самым дорогим и сложным. Он потребует £5,7 млрд ($8 млрд) и его пришлось бы делать поэтапно на протяжении 32 лет.

Новое место дислокации палат пока не сообщалось.