Британский парламент одобрил перенос Brexit на 30 июня

Британские депутаты высказали официальную поддержку позиции премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, запросившей у Евросоюза отсрочку даты Brexit до 30 июня.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося во вторник в Палате общин британского парламента.

420 народных избранников поддержали предложение высказать поддержку ранее названной Мэй даты, в то время как 110 депутатов высказались против него. Данное предложение было сделано в рамках вступившего 8 апреля в силу закона об отсрочке даты выхода страны из состава ЕС. Телеканал "Скай ньюс" оценил результаты этого голосования как важную победу премьер-министра, которая на протяжении этого года не раз терпела сокрушительные поражения в парламенте по теме Brexit.