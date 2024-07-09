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Британский парламент нового созыва провел первое заседание

Британский парламент нового созыва провел первое заседание Парламент нового созыва Великобритании провел первое заседание по итогам выборов, которые прошли в Соединенном Королевстве 4 июля.
Другие страны
9 июля 2024 г. 21:33
Британский парламент нового созыва провел первое заседание

Парламент нового созыва Великобритании провел первое заседание по итогам выборов, которые прошли в Соединенном Королевстве 4 июля.

Как передает Report, в ходе заседания депутаты вновь избрали на роль спикера Палаты общин Линдси Хойла, который занимает этот пост с ноября 2019 года.

В своей первой речи в парламенте в качестве премьер-министра Стармер заявил о необходимости того, чтобы "политика производительности" сменилась "политикой служения", говорится в сообщении.

Экс-премьер Риши Сунак, который остался лидером Консервативной партии, впервые обратился к депутатам в качестве лидера "Верной оппозиции Его Величества" и извинился за провальное выступление партии на выборах, пообещав, что консерваторы отныне будут скрупулезно контролировать деятельность правительства в качестве оппозиции, действуя "профессионально, эффективно и со смирением".

Официально парламент начнет работу 17 июля. В этот день король Карл III выступит с так называемой тронной речью. Она по традиции пишется действующим правительством и содержит его приоритеты на предстоящие пять лет.

Отметим, что Лейбористская партия сформировала новое правительство страны по итогам парламентских выборов. Она получила 412 мест из 650 в Палате общин. Правившая с 2010 года Консервативная партия смогла сохранить всего 121 депутатский мандат. Это треть от полученных ей в 2019 году мест и наихудший результат партии в ее истории.

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