Британский парламент будет расследовать скандал с вечеринками Джонсона

Британские депутаты одобрили в четверг инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, ввел ли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в заблуждение законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок в первые волны пандемии в 2020 году.
Данное расследование будет запущено только по завершении продолжающейся полицейской проверки возможных случаев нарушений коронавирусных ограничений в резиденции Джонсона. В четверг правоохранительные органы британской столицы подчеркнули, что не будут публиковать итоги своего расследования до проведения местных выборов в Великобритании 5 мая, мотивировав такое решение нежеланием становиться участником внутреннего политического процесса.