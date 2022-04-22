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Британский парламент будет расследовать скандал с вечеринками Джонсона

Британский парламент будет расследовать скандал с вечеринками Джонсона Британские депутаты одобрили в четверг инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, ввел ли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в заблуждение законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок в первые волны пандемии в 202
Другие страны
22 апреля 2022 г. 08:08
Британский парламент будет расследовать скандал с вечеринками Джонсона

Британские депутаты одобрили в четверг инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, ввел ли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в заблуждение законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок в первые волны пандемии в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, предложение о начале расследования со стороны межпартийного парламентского комитета по привилегиям, выдвинутое оппозиционной Лейбористской партии, было одобрено без голосования, поскольку ни один депутат от правящей Консервативной партии не выразил возражение против инициирования подобного разбирательства.

Данное расследование будет запущено только по завершении продолжающейся полицейской проверки возможных случаев нарушений коронавирусных ограничений в резиденции Джонсона. В четверг правоохранительные органы британской столицы подчеркнули, что не будут публиковать итоги своего расследования до проведения местных выборов в Великобритании 5 мая, мотивировав такое решение нежеланием становиться участником внутреннего политического процесса.

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