Британский министр заявил, что Украина вряд ли скоро получит приглашение в НАТО

Канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Пэт Макфэдден заявил, что Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО на встрече глав внешнеполитических ведомств государств - членов альянса на следующей неделе.

Канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Пэт Макфэдден заявил, что Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО на встрече глав внешнеполитических ведомств государств - членов альянса на следующей неделе.

Как передает Report, об этом политик заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Мы хотим, чтобы у Украины было безопасное будущее, но я не думаю, что на данном этапе наш министр иностранных дел [Дэвид Лэмми] или НАТО в целом будут в деталях обсуждать, как это будущее может выглядеть. Любая заявка должна быть тщательно изучена НАТО", - сказал он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что глава МИД Украины Андрей Сибига призвал НАТО на министерской встрече в Брюсселе 3-4 декабря пригласить Киев стать членом альянса.

Макфэдден отметил, что в принципе не знает, станет ли Украина в будущем государством - членом НАТО.

"Я не знаю, будет ли Украина частью НАТО в будущем. Я не могу предсказать это", - сказал он.