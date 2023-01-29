Британский министр уволен из-за налогового скандала

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак по результатам независимого расследования уволил министра без портфеля, председателя Консервативной партии Надима Захави в свете налогового скандала.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак по результатам независимого расследования уволил министра без портфеля, председателя Консервативной партии Надима Захави в свете налогового скандала.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в письме Сунака, направленном Захави.

"Когда я стал премьер-министром в прошлом году, я обещал, что правительство, которое я возглавляю, будет честным, профессиональным и подотчетным на всех уровнях.

Вот почему после появления в последние дни новой информации о ваших личных финансовых делах и декларациях я попросил сэра Лори Магнуса, независимого советника по интересам министров, тщательно расследовать этот случай", - сказано в нем.

Вы согласились и принялись полностью сотрудничать с расследованием. После завершения расследования независимого советника, результаты которого были доведены до нас обоих, очевидно, что речь идет о серьезном нарушении министерского кодекса поведения. В итоге я сообщил вам о своем решении отстранить вас от должности в правительстве Его Величества", - написал Сунак.

Отметим, что Захави недавно пришлось заплатить штраф в размере, как полагают СМИ, около 1 млн фунтов стерлингов (1,25 млн долларов) за ранее не до конца выплаченные им налоги с продажи доли в компании YouGov, сооснователем которой он является.

Сам министр 21 января заявил, что допустил непреднамеренную ошибку и уладил все трения с налоговой службой до того, как получить пост в нынешнем кабинете министров.