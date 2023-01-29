О нас

Британский министр уволен из-за налогового скандала

Британский министр уволен из-за налогового скандала Премьер-министр Великобритании Риши Сунак по результатам независимого расследования уволил министра без портфеля, председателя Консервативной партии Надима Захави в свете налогового скандала.
Другие страны
29 января 2023 г. 17:00
Британский министр уволен из-за налогового скандала

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак по результатам независимого расследования уволил министра без портфеля, председателя Консервативной партии Надима Захави в свете налогового скандала.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в письме Сунака, направленном Захави.

"Когда я стал премьер-министром в прошлом году, я обещал, что правительство, которое я возглавляю, будет честным, профессиональным и подотчетным на всех уровнях.

Вот почему после появления в последние дни новой информации о ваших личных финансовых делах и декларациях я попросил сэра Лори Магнуса, независимого советника по интересам министров, тщательно расследовать этот случай", - сказано в нем.

Вы согласились и принялись полностью сотрудничать с расследованием. После завершения расследования независимого советника, результаты которого были доведены до нас обоих, очевидно, что речь идет о серьезном нарушении министерского кодекса поведения. В итоге я сообщил вам о своем решении отстранить вас от должности в правительстве Его Величества", - написал Сунак.

Отметим, что Захави недавно пришлось заплатить штраф в размере, как полагают СМИ, около 1 млн фунтов стерлингов (1,25 млн долларов) за ранее не до конца выплаченные им налоги с продажи доли в компании YouGov, сооснователем которой он является.

Сам министр 21 января заявил, что допустил непреднамеренную ошибку и уладил все трения с налоговой службой до того, как получить пост в нынешнем кабинете министров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Britaniyada nazir vergi qalmaqalına görə vəzifəsindən azad edilib

Самое важное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
29 января 2023 г. 16:25
Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране
Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране
28 января 2023 г. 23:10
Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
28 января 2023 г. 22:58
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
28 января 2023 г. 22:53
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
28 января 2023 г. 22:47
Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву
28 января 2023 г. 22:41
Президенты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
28 января 2023 г. 18:06
Президент Ильхам Алиев: Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана
28 января 2023 г. 17:02
Президент: Состав Совета Безопасности ООН должен быть расширен
Президент: Состав Совета Безопасности ООН должен быть расширен
28 января 2023 г. 16:41
Состоялось подписание азербайджано-египетских документов
ФотоСостоялось подписание азербайджано-египетских документов
28 января 2023 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi