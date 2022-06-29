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Британский министр: Шотландцы не захотят автономии в свете событий в Украине

Британский министр: Шотландцы не захотят автономии в свете событий в Украине Шотландцы не захотят отделяться от Великобритании по причине роста геополитической напряженности в мире из-за ситуации в Украине.
Другие страны
29 июня 2022 г. 11:33
Британский министр: Шотландцы не захотят автономии в свете событий в Украине

Шотландцы не захотят отделяться от Великобритании по причине роста геополитической напряженности в мире из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Sky News заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Люди чувствуют, что пребывание в составе Соединенного Королевства, вероятно, является более благоприятной опцией. Есть несколько причин, по которым они хотят быть частью Великобритании. Если вы посмотрите на [меры по борьбе] с COVID-19, то размер помощи, которую получила Шотландия, мог быть распределен только в рамках более могучего политического союза. Если смотреть на это с точки зрения обороны, то президент [России Владимир] Путин неоднократно упоминал ядерное оружие, а люди в Шотландии понимают, что мы как страна сильнее вместе", - сказал он.

Во вторник первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести 19 октября 2023 года референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства. Речь идет о так называемом консультативном референдуме: даже если большинство шотландцев выскажутся за разрыв связей с Лондоном, это не будет означать автоматической независимости региона. При этом проведение самого плебисцита шотландским националистам предстоит согласовать с Лондоном. Однако в случае отказа со стороны британских властей Стерджен заявила о готовности обращаться в Верховный суд Великобритании и о намерении в одностороннем порядке организовать голосование.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако Шотландская национальная партия, которую представляет Стерджен, в последние годы настаивает на необходимости повторного голосования в связи с тем, что Великобритания покинула Евросоюз. В 2016 году на общенациональном референдуме население Шотландии выступало против Brexit, хотя Великобритания в целом поддержала выход из состава сообщества.

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