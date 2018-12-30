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    Британский министр рассказал о ситуации, при которой шансы страны на брексит могут упасть

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Британский министр международной торговли Лиам Фокс в интервью The Times рассказал, в каком случае шансы успешной реализации процесса выхода Великобритании из состава Европейского союза могут сократиться вдвое.

    Как передает Report, если парламент страны в ходе предстоящего голосования не поддержит сделку.

    «Если мы не проголосуем за это (соглашение), я не уверен, что дал бы этому (брекситу) больше, чем 50 на 50», — сказал политик.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила надежду провести голосование в период до 21 января 2019 года.

    Предполагается, что Британия выйдет из ЕС в конце марта будущего года.

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