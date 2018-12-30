Британский министр рассказал о ситуации, при которой шансы страны на брексит могут упасть

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Британский министр международной торговли Лиам Фокс в интервью The Times рассказал, в каком случае шансы успешной реализации процесса выхода Великобритании из состава Европейского союза могут сократиться вдвое.

Как передает Report, если парламент страны в ходе предстоящего голосования не поддержит сделку.

«Если мы не проголосуем за это (соглашение), я не уверен, что дал бы этому (брекситу) больше, чем 50 на 50», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила надежду провести голосование в период до 21 января 2019 года.

Предполагается, что Британия выйдет из ЕС в конце марта будущего года.