Британский министр проведет переговоры в Израиле и на Западном берегу Иордана

Британский министр по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и ООН Тарик Махмуд Ахмад (барон Уимблдонский) отправился на Ближний Восток, где встретится с чиновниками Израиля и Западного берега Иордана.

Британский министр по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и ООН Тарик Махмуд Ахмад (барон Уимблдонский) отправился на Ближний Восток, где встретится с чиновниками Израиля и Западного берега Иордана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.

В его задачи входят переговоры о незамедлительном введении гуманитарных пауз в военных действиях ради доставки гумпомощи в Газу, об эвакуации из сектора Газа британских подданных и о шагах к политическому урегулированию.

В сообщении отмечается, что Великобритания недавно выразила готовность выделить еще 30 млн фунтов (более 36,4 млн долларов) на гуманитарную помощь мирному населению Газы. Финансирование будет направлено, в частности, на поддержку деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.