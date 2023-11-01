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Британский министр проведет переговоры в Израиле и на Западном берегу Иордана

Британский министр проведет переговоры в Израиле и на Западном берегу Иордана Британский министр по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и ООН Тарик Махмуд Ахмад (барон Уимблдонский) отправился на Ближний Восток, где встретится с чиновниками Израиля и Западного берега Иордана.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 16:24
Британский министр проведет переговоры в Израиле и на Западном берегу Иордана

Британский министр по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и ООН Тарик Махмуд Ахмад (барон Уимблдонский) отправился на Ближний Восток, где встретится с чиновниками Израиля и Западного берега Иордана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.

В его задачи входят переговоры о незамедлительном введении гуманитарных пауз в военных действиях ради доставки гумпомощи в Газу, об эвакуации из сектора Газа британских подданных и о шагах к политическому урегулированию.

В сообщении отмечается, что Великобритания недавно выразила готовность выделить еще 30 млн фунтов (более 36,4 млн долларов) на гуманитарную помощь мирному населению Газы. Финансирование будет направлено, в частности, на поддержку деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

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Версия на английском языке UK minister for Middle East to visit Israel, West Bank

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