Британский министр по делам Уэльса заявил об уходе в отставку

Британский министр по делам Уэльса Саймон Харт ушел в отставку на фоне политического кризиса, которым оказалось охвачено правительство Бориса Джонсона.

Британский министр по делам Уэльса Саймон Харт ушел в отставку на фоне политического кризиса, которым оказалось охвачено правительство Бориса Джонсона.

В среду вечером он опубликовал направленное главе кабинета прошение об отставке на своей странице в Twitter.

"Я никогда не был ярым сторонником идеи о том, что перемен лучше всего добиваться с помощью отставок министров. Коллеги публично и в частном порядке делали все возможное, чтобы помочь вам развернуть корабль, однако я с грустью ощущаю, что мы прошли тот этап, когда это еще было реально", - написал Харт.

Он стал третьим министром после глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида, добровольно покинувшим кабинет Джонсона за последние два дня. Премьер ранее в среду сам отправил в отставку министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува. Всего с вечера вторника правительство Джонсона покинули 44 человека, в том числе больше 10 заместителей министров.