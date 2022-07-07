ВВС сообщила, что британский министр по делам Северной Ирландии не покидал пост

Британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис ушел в отставку в среду на фоне острого политического кризиса, в котором оказалось правительство премьер-министр Бориса Джонсона.

Вещательная корпорация ВВС сообщила в среду, что британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис все же не подавал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, распространенное самой же корпорацией сообщение об этом не соответствует действительности.

"Брэндон Льюис, министр по делам Северной Ирландии, не подавал в отставку. Мы сообщили об этом ранее, однако информация была неверной", - заявили в ВВС.

При этом отставка Льюиса и еще нескольких министров, призвавших в среду премьер-министра Бориса Джонсона покинуть пост, по-прежнему ожидается в ближайшие часы. Глава правительства отказался освободить премьерское кресло, предложив коллегам сосредоточиться на достижении столь необходимого стране экономического роста.

23:56

Британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис ушел в отставку в среду на фоне острого политического кризиса, в котором оказалось правительство премьер-министр Бориса Джонсона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Как ранее сообщали британские СМИ, Льюис был среди членов кабмина, которые ранее в среду призвали Джонсона уйти с должности. Однако премьер отказался, призвав коллег сосредоточиться на достижении столь необходимого стране экономического роста. Глава ведомства стал третьим министром и 39-м депутатом, покинувшим правительство со вчерашнего вечера. Волну отставок начали главы Минфина и Минздрава, которые во вторник сложили полномочия по этическим соображениям.