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ВВС сообщила, что британский министр по делам Северной Ирландии не покидал пост

ВВС сообщила, что британский министр по делам Северной Ирландии не покидал пост Британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис ушел в отставку в среду на фоне острого политического кризиса, в котором оказалось правительство премьер-министр Бориса Джонсона.
Другие страны
7 июля 2022 г. 00:30
ВВС сообщила, что британский министр по делам Северной Ирландии не покидал пост

Вещательная корпорация ВВС сообщила в среду, что британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис все же не подавал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, распространенное самой же корпорацией сообщение об этом не соответствует действительности.

"Брэндон Льюис, министр по делам Северной Ирландии, не подавал в отставку. Мы сообщили об этом ранее, однако информация была неверной", - заявили в ВВС.

При этом отставка Льюиса и еще нескольких министров, призвавших в среду премьер-министра Бориса Джонсона покинуть пост, по-прежнему ожидается в ближайшие часы. Глава правительства отказался освободить премьерское кресло, предложив коллегам сосредоточиться на достижении столь необходимого стране экономического роста.

23:56

Британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис ушел в отставку в среду на фоне острого политического кризиса, в котором оказалось правительство премьер-министр Бориса Джонсона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Как ранее сообщали британские СМИ, Льюис был среди членов кабмина, которые ранее в среду призвали Джонсона уйти с должности. Однако премьер отказался, призвав коллег сосредоточиться на достижении столь необходимого стране экономического роста. Глава ведомства стал третьим министром и 39-м депутатом, покинувшим правительство со вчерашнего вечера. Волну отставок начали главы Минфина и Минздрава, которые во вторник сложили полномочия по этическим соображениям.

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