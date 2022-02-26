О нас
Аудио новости

Британский Минфин выдал ВТБ лицензию на 30 дней, до сворачивания деятельности

Британский Минфин выдал ВТБ лицензию на 30 дней, до сворачивания деятельности Российский банк ВТБ, попавший под санкции Великобритании и США, получил от Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) генеральную лицензию на 30 дней. Лицензия будет действовать с 25 февраля по 27 марта.
Другие страны
26 февраля 2022 г. 10:54
Британский Минфин выдал ВТБ лицензию на 30 дней, до сворачивания деятельности

Российский банк ВТБ, попавший под санкции Великобритании и США, получил от Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) генеральную лицензию на 30 дней. Лицензия будет действовать с 25 февраля по 27 марта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, лицензия позволит банку осуществлять операции до сворачивания деятельности на территории Великобритании.

"OFSI 25 февраля выдал генеральную лицензию, которая допускает 30-дневный период снижения портфеля, связанного с банком ВТБ",— говорится в сообщении Управления, опубликованном на сайте министерства финансов Великобритании.

Ранее Великобритания и США ввели санкции в отношении ВТБ и ряда других кредитных учреждений РФ из-за военной операции в Украине. В частности, были заморожены активы банка, а также введет запрет на долларовые транзакции и операции с американскими контрагентами. Эти страны также ввели персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
25 февраля 2022 г. 13:45
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
25 февраля 2022 г. 10:51
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
24 февраля 2022 г. 17:51
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
24 февраля 2022 г. 15:44
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
24 февраля 2022 г. 11:58
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
23 февраля 2022 г. 18:57
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
23 февраля 2022 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi