Британский Минфин выдал ВТБ лицензию на 30 дней, до сворачивания деятельности

Российский банк ВТБ, попавший под санкции Великобритании и США, получил от Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) генеральную лицензию на 30 дней. Лицензия будет действовать с 25 февраля по 27 марта.

Российский банк ВТБ, попавший под санкции Великобритании и США, получил от Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) генеральную лицензию на 30 дней. Лицензия будет действовать с 25 февраля по 27 марта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, лицензия позволит банку осуществлять операции до сворачивания деятельности на территории Великобритании.

"OFSI 25 февраля выдал генеральную лицензию, которая допускает 30-дневный период снижения портфеля, связанного с банком ВТБ",— говорится в сообщении Управления, опубликованном на сайте министерства финансов Великобритании.

Ранее Великобритания и США ввели санкции в отношении ВТБ и ряда других кредитных учреждений РФ из-за военной операции в Украине. В частности, были заморожены активы банка, а также введет запрет на долларовые транзакции и операции с американскими контрагентами. Эти страны также ввели персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.