Британский минфин прогнозирует рост налогов и сокращение расходов

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В связи с возможным выходом из Евросоюза стране придется сокращать расходы бюджета и повышать налоги. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил министр финансов Великобритании Джордж Осборн.

"Жизнь не будет такой же безоблачной, как могла бы быть, если бы мы остались в ЕС", - заявил Джордж Осборн.

Глава минфина Британии предсказывает, что на новостях о "брексите" рынки не просто будет трясти - экономика страны, по его словам, вошла в продолжительный переходной период.

На прошлой неделе жители Великобритании на референдуме проголосовали за выход из Евросоюза. На этом фоне курс фунта обвалился несмотря на то, что формально процесс выхода из ЕС может затянуться на несколько лет.