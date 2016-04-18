Британский минфин оценил ущерб от возможного выхода из ЕС

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Министерство финансов Великобритании утверждает, что в случае выхода из Евросоюза доходы казны к 2030 году сократятся на 6%. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, такой прогноз авторы 200-страничного доклада, который пока официально не был опубликован, приводят, исходя из варианта, при котором Евросоюз заключит с Великобританией такое же торговое соглашение, как и с Канадой.

Ожидается, что в этом случае сокращение ВВП будет эквивалентно падению годового дохода каждой британской семьи на 4,3 тыс. фунтов (примерно 6 тыс. долларов).

При этом отмечается, что заключение торгового договора с Евросоюзом в случае выхода из него ("канадский" вариант) будет для Великобритании не самым выгодным, но и не самым проигрышным сценарием.

Всего в докладе рассмотрены три возможных сценария развития событий после выхода страны из Евросоюза.

Помимо заключения торгового договора авторы доклада допускают сохранение членства страны в Европейском экономическом сообществе (норвежский вариант) или торговлю с ЕС по общим принципам ВТО (российский вариант).

Наиболее выгодным авторы доклада считают "норвежский" вариант, а самым неудобным – "российский".