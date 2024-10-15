Британский МИД заявил об опасности эскалации в Тайваньском проливе

МИД Великобритании считает, что учения в Тайваньском проливе, проведенные ВС Китая, усиливают напряженность в регионе.

МИД Великобритании считает, что учения в Тайваньском проливе, проведенные ВС Китая, усиливают напряженность в регионе.

Как передает Report , в заявлении, распространенном Форин оффисом, Лондон призывает Пекин воздерживаться от действий, грозящих дальнейшей эскалацией.

"Мы обеспокоены военными учениями Китая вокруг острова Тайвань, которые усиливают напряженность и риск опасной эскалации в Тайваньском проливе", - говорится в документе. "Мы считаем, что тайваньский вопрос должен решаться людьми, живущими по обе стороны Тайваньского пролива посредством конструктивного диалога без угроз применения силы и без принуждения. Мы не поддерживаем каких-либо односторонних попыток изменить статус-кво. Призываем проявлять сдержанность и избегать любых дальнейших действий, чреватых подрывом стабильности и мира", - заявили в ведомстве.