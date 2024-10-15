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Британский МИД заявил об опасности эскалации в Тайваньском проливе

Британский МИД заявил об опасности эскалации в Тайваньском проливе МИД Великобритании считает, что учения в Тайваньском проливе, проведенные ВС Китая, усиливают напряженность в регионе.
Другие страны
15 октября 2024 г. 03:20
Британский МИД заявил об опасности эскалации в Тайваньском проливе

МИД Великобритании считает, что учения в Тайваньском проливе, проведенные ВС Китая, усиливают напряженность в регионе.

Как передает Report, в заявлении, распространенном Форин оффисом, Лондон призывает Пекин воздерживаться от действий, грозящих дальнейшей эскалацией.

"Мы обеспокоены военными учениями Китая вокруг острова Тайвань, которые усиливают напряженность и риск опасной эскалации в Тайваньском проливе", - говорится в документе. "Мы считаем, что тайваньский вопрос должен решаться людьми, живущими по обе стороны Тайваньского пролива посредством конструктивного диалога без угроз применения силы и без принуждения. Мы не поддерживаем каких-либо односторонних попыток изменить статус-кво. Призываем проявлять сдержанность и избегать любых дальнейших действий, чреватых подрывом стабильности и мира", - заявили в ведомстве.

Учения НОАК прошли 14 октября, став ответом Пекина на выступление главы тайваньской администрации Лай Циндэ 10 октября. Он заявил, что остров будет отстаивать свой "государственный суверенитет". В ответ официальный представитель МИД КНР Мао Нин напомнила, что Тайвань - часть Китая, остров не был суверенным государством и никогда им не станет.

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