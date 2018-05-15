Британский МИД пришел в ужас от событий в секторе Газа

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ МИД Великобритании прокомментировал события в секторе Газа, где в столкновениях палестинцев и израильских военных погибли более 50 человек, 2 тысячи получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Форин-офиса.

"Насилие в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан вызывает шок. Гибель людей и большое число раненых палестинцев трагичны, и то, что число убитых продолжает расти, вызывает чрезвычайное беспокойство. Подобное насилие разрушительно для мирных усилий", - говорится в заявлении.

Часть вины за произошедшее Лондон возлагает на палестинскую сторону. Британский МИД также заверил, что "не дрогнет" в поддержке права Израиля на защиту своих границ, но попросил Тель-Авив проявлять сдержанность в этой ситуации.

"Великобритания остается приверженной решению о двух государствах, при котором Иерусалим будет общей столицей. Все стороны теперь должны проявить настоящие лидерские качества и смелость, содействовать спокойствию, воздерживаться от дальнейшего разжигания напряженности и вновь срочно продемонстрировать, что путь к решению о двух государствах лежит через переговоры и мир", - говорится в сообщении.