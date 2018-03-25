Британский лайнер вынужденно приземлился в Канаде

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Лайнер британской авиакомпании Thomas Cook Airlines, следовавший из Манчестера в Лас-Вегас, совершил вынужденную посадку в Виннипеге (провинция Манитоба) из-за дебоша пассажиров на борту.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

После приземления полиция задержала пятерых пассажиров, их вывели из самолета в наручниках. Все задержанные - граждане Великобритании, они не оказали сопротивления местным стражам порядка.

Детали происшествия на борту пассажирского самолета Airbus A330 авиаперевозчик раскрывать не стал, лишь уточнив, что в ходе инцидента никто не пострадал. Борт уже вылетел в Лас-Вегас.

Сколько пассажиров находились в самолете, не сообщается.