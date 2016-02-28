 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Британский лайнер совершил экстренную посадку во Франции

    О причинах экстренной посадки пока не сообщается

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Лайнер Airbus 320 британской авиакомпании British Airways, следовавший рейсом BA469 из Бильбао (Испания) в Лондон изменил курс и совершил экстренную посадку в аэропорту Бордо (Франция), информирует авиационный интернет-портал www.airlive.net

    По его данным, посадка прошла в штатном режиме. Портал отмечает, что перед тем, как взять курс на Бордо, экипаж воздушного судна подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту.

    О причинах экстренной посадки пока не сообщается, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi