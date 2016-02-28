Британский лайнер совершил экстренную посадку во Франции

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Лайнер Airbus 320 британской авиакомпании British Airways, следовавший рейсом BA469 из Бильбао (Испания) в Лондон изменил курс и совершил экстренную посадку в аэропорту Бордо (Франция), информирует авиационный интернет-портал www.airlive.net

По его данным, посадка прошла в штатном режиме. Портал отмечает, что перед тем, как взять курс на Бордо, экипаж воздушного судна подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту.

О причинах экстренной посадки пока не сообщается, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.