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Британский король пригласил Трампа с официальным визитом в конце 2025 года

Британский король пригласил Трампа с официальным визитом в конце 2025 года Король Великобритании Карл III пригласил президента США Дональда Трампа с государственным визитом в конце 2025 года.
Другие страны
25 июня 2025 г. 15:12
Британский король пригласил Трампа с официальным визитом в конце 2025 года

Король Карл III пригласил президента США Дональда Трампа посетить Великобританию с государственным визитом в конце 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает Букингемский дворец.

"Его Величество знает президента Трампа много лет и с нетерпением ждет возможности принять его и первую леди в этом году", - заявили во дворце.

Отмечается, что президент Трамп стал таким образом первым избранным политическим лидером в новейшей истории, которого британский монарх принимал с двумя государственными визитами.

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