Британский король пригласил Трампа с официальным визитом в конце 2025 года

Король Великобритании Карл III пригласил президента США Дональда Трампа с государственным визитом в конце 2025 года.

Король Карл III пригласил президента США Дональда Трампа посетить Великобританию с государственным визитом в конце 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает Букингемский дворец.

"Его Величество знает президента Трампа много лет и с нетерпением ждет возможности принять его и первую леди в этом году", - заявили во дворце.

Отмечается, что президент Трамп стал таким образом первым избранным политическим лидером в новейшей истории, которого британский монарх принимал с двумя государственными визитами.