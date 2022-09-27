О нас

Британский король Карл III выбрал себе монограмму

Британский король Карл III выбрал себе монограмму Официальную монограмму британского короля Карла III во вторник официально представили в Лондоне.
Другие страны
27 сентября 2022 г. 17:53
Британский король Карл III выбрал себе монограмму

Официальную монограмму британского короля Карла III во вторник официально представили в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает The Guardian.

Монограмма представляет собой вертикальное переплетение букв C (первая буква в имени монарха) и R (первая буква латинского слова rex - король). В петлю буквы R вписана латинская цифра III. Переплетение букв венчает королевская корона. В варианте для Шотландии использована историческая корона шотландского монарха.

Дизайн монограммы из нескольких вариантов, предложенных Геральдической палатой Великобритании, выбрал лично Карл III.

Монограмма является личной собственностью короля, ее используют при ведении переписки королевского двора, а также британские правительственные учреждения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
27 сентября 2022 г. 14:33
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
26 сентября 2022 г. 16:00
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
26 сентября 2022 г. 13:36
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
24 сентября 2022 г. 11:24
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
24 сентября 2022 г. 09:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi