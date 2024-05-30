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Британский король Карл III по состоянию здоровья примет военный парад из кареты

Британский король Карл III по состоянию здоровья примет военный парад из кареты Король Великобритании не сможет принять парад верхом в связи с недавно пройденным курсом лечения от рака.
Другие страны
30 мая 2024 г. 18:45
Британский король Карл III по состоянию здоровья примет военный парад из кареты

Король Великобритании не сможет принять парад верхом в связи с недавно пройденным курсом лечения от рака.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Согласно информации, король примет 15 июня военный парад в центре Лондона в карете, а не верхом.

Отмечается, что он проведет смотр вместе со своей женой Камиллой, сидя в ландо Ascot.

О его возвращении к исполнению общественных обязанностей было объявлено 30 апреля.

Помимо этого, по официальным данным, жена наследника британского престола принца Уильяма принцесса Уэльская Кэтрин, у которой недавно было выявлено онкологическое заболевание, не сможет присутствовать на подготовительном военном шествии, которое пройдет в Лондоне 8 июня.

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