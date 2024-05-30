Британский король Карл III по состоянию здоровья примет военный парад из кареты

Король Великобритании не сможет принять парад верхом в связи с недавно пройденным курсом лечения от рака.

Король Великобритании не сможет принять парад верхом в связи с недавно пройденным курсом лечения от рака.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Согласно информации, король примет 15 июня военный парад в центре Лондона в карете, а не верхом.

Отмечается, что он проведет смотр вместе со своей женой Камиллой, сидя в ландо Ascot.

О его возвращении к исполнению общественных обязанностей было объявлено 30 апреля.

Помимо этого, по официальным данным, жена наследника британского престола принца Уильяма принцесса Уэльская Кэтрин, у которой недавно было выявлено онкологическое заболевание, не сможет присутствовать на подготовительном военном шествии, которое пройдет в Лондоне 8 июня.